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Новак встретится с министром энергетики Саудовской Аравии 20 апреля
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    Новак встретится с министром энергетики Саудовской Аравии 20 апреля

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    Новак встретится с министром энергетики Саудовской Аравии 20 апреля

    Москва, 18 апреля. Министр энергетики России Александр Новак проведет встречу с коллегой из Саудовской Аравии Халидом-аль-Фалихом в пятницу, 20 апреля.

    Об этом Александр Новак рассказал журналистам, отвечая на вопрос по сделке ОПЕК+, сообщает РИА Новости.

    «Послезавтра буду встречаться в Саудовской Аравии с министром. Потом все прокомментирую. У нас будет мониторинговый комитет», — сообщил глава ведомства.

    Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ намечено на 20 апреля. Оно должно пройти в городе Джедда, Саудовская Аравия.

    Ранее сообщалось, что Россия и Иран прорабатывают вопрос продления пятилетнего соглашения о поставках нефти в РФ по программе «нефть в обмен на товары». 

    Автор: Дарья Смолина
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