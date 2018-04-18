Новак встретится с министром энергетики Саудовской Аравии 20 апреля

Москва, 18 апреля. Министр энергетики России Александр Новак проведет встречу с коллегой из Саудовской Аравии Халидом-аль-Фалихом в пятницу, 20 апреля.

Об этом Александр Новак рассказал журналистам, отвечая на вопрос по сделке ОПЕК+, сообщает РИА Новости.

«Послезавтра буду встречаться в Саудовской Аравии с министром. Потом все прокомментирую. У нас будет мониторинговый комитет», — сообщил глава ведомства.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ намечено на 20 апреля. Оно должно пройти в городе Джедда, Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран прорабатывают вопрос продления пятилетнего соглашения о поставках нефти в РФ по программе «нефть в обмен на товары».