«Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии
Вена, 18 апреля. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможные шаги по деэскалации ситуации в Сирии.
«Россия — сверхдержава и важный игрок в Сирии. Поэтому Россию необходимо подключать к текущим усилиям по поиску мирного решения конфликта, чтобы они стали успешными», — написал австрийский лидер на своей странице в Twitter.
Он также добавил, что именно по этой причине решил провести переговоры с Владимиром Путиным о ситуации в Сирии. В первую очередь для обсуждения шагов по деэскалации и дипломатических инициативах для решения вооруженного конфликта в республике.
Австрийский канцлер выразил готовность сделать Вену новой площадкой по сирийским переговорам.
Ранее сообщалось, что Курц после разговора с Меркель о Сирии призвал не допустить эскалации между США и Россией.
Напомним, что ситуация в Сирии обострилась после того, как США и их союзники нанесли удары по территории республики в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума. МИД РФ назвал этот инцидент инсценировкой, главная цель которой — оправдать применение силы извне.
#Russland ist eine Supermacht und ein wichtiger Player in #Syrien. Bei den aktuellen Bemhungen zu einer friedlichen Lsung des Konflikts ist Russland daher einzubinden, wenn diese Erfolg haben sollen. 1/2— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 18, 2018