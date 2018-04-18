«Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

Вена, 18 апреля. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможные шаги по деэскалации ситуации в Сирии.

«Россия — сверхдержава и важный игрок в Сирии. Поэтому Россию необходимо подключать к текущим усилиям по поиску мирного решения конфликта, чтобы они стали успешными», — написал австрийский лидер на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что именно по этой причине решил провести переговоры с Владимиром Путиным о ситуации в Сирии. В первую очередь для обсуждения шагов по деэскалации и дипломатических инициативах для решения вооруженного конфликта в республике.

Австрийский канцлер выразил готовность сделать Вену новой площадкой по сирийским переговорам.

Ранее сообщалось, что Курц после разговора с Меркель о Сирии призвал не допустить эскалации между США и Россией.

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась после того, как США и их союзники нанесли удары по территории республики в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума. МИД РФ назвал этот инцидент инсценировкой, главная цель которой — оправдать применение силы извне.