ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 18 апреля. В Донецкой народной республике было принято решение отключить донецкую фильтровальную станцию (ДФС) из-за прямых обстрелов сотрудников станции украинскими военными. Как стало известно, колонна, которая возвращалась в Ясиноватую после работ по консервации станции, также попала под обстрел.

Издание Донецкое агентство новостей сообщает, что сотрудники компании «Вода Донбасса» в сопровождении наблюдателей ОБСЕ и саперов выдвинулись на ДФС для эвакуации персонала.

«Нам необходимо обеспечить безопасное возвращение персонала, который со вчерашнего дня остался на станции», — сообщил журналистам представитель коммунального предприятия.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко ранее заявил, что украинские войска активно готовятся к наступательным действиям в Донбассе.