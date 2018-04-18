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ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ
Политика
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    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

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    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    Донецк, 18 апреля. В Донецкой народной республике было принято решение отключить донецкую фильтровальную станцию (ДФС) из-за прямых обстрелов сотрудников станции украинскими военными. Как стало известно, колонна, которая возвращалась в Ясиноватую после работ по консервации станции, также попала под обстрел.

    Издание Донецкое агентство новостей сообщает, что сотрудники компании «Вода Донбасса» в сопровождении наблюдателей ОБСЕ и саперов выдвинулись на ДФС для эвакуации персонала.

    «Нам необходимо обеспечить безопасное возвращение персонала, который со вчерашнего дня остался на станции», — сообщил журналистам представитель коммунального предприятия.

    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    Напомним, глава ДНР Александр Захарченко ранее заявил, что украинские войска активно готовятся к наступательным действиям в Донбассе.

    Автор: Тимур Румянцев
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