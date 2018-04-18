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Небылицы СБУ: Минобороны РФ опровергло сообщение о заходе крейсера «Варяг» в Тартус
Политика
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    Небылицы СБУ: Минобороны РФ опровергло сообщение о заходе крейсера «Варяг» в Тартус

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    Небылицы СБУ: Минобороны РФ опровергло сообщение о заходе крейсера «Варяг» в Тартус

    Москва, 18 апреля. Министерство обороны России опровергло заявление украинской Службы безопасности о том, что крейсер ВМФ РФ «Варяг» якобы заходил в порт Тартус в Сирии. В военном ведомстве порекомендовали СБУ консультироваться с представителями ВМС Украины прежде, чем «сочинять небылицы».  

    «Малограмотному руководству украинских спецслужб, прежде чем сочинять небылицы, следует консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» никогда не заходил в сирийский Тартус…» — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.  

    Он объяснил, что порт Тартус не подходит для захода и швартовки судов, подобных «Варягу», так как там нет необходимых для этого причалов.

    Фейк о том, что российский крейсер якобы заходил в Тартус, ранее распространила СБУ.     

    Автор: Федор Веснин
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