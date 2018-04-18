Небылицы СБУ: Минобороны РФ опровергло сообщение о заходе крейсера «Варяг» в Тартус

Москва, 18 апреля. Министерство обороны России опровергло заявление украинской Службы безопасности о том, что крейсер ВМФ РФ «Варяг» якобы заходил в порт Тартус в Сирии. В военном ведомстве порекомендовали СБУ консультироваться с представителями ВМС Украины прежде, чем «сочинять небылицы».

«Малограмотному руководству украинских спецслужб, прежде чем сочинять небылицы, следует консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» никогда не заходил в сирийский Тартус…» — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он объяснил, что порт Тартус не подходит для захода и швартовки судов, подобных «Варягу», так как там нет необходимых для этого причалов.

Фейк о том, что российский крейсер якобы заходил в Тартус, ранее распространила СБУ.