Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) обсудил нынешнюю обстановку в Сирии с жителями города Латакия. Большинство граждан в ходе своей оценки актуальной ситуации в стране коснулись проблемы курдов и вопросов иностранного вмешательства в дела САР. По мнению многих сирийцев, если бы не эти два фактора, то обстановка в арабской республике уже давно значительно стабилизировалась бы.

Девушка по имени Бисар заявила нашему репортеру, что американцы намеренно провоцируют новые очаги нестабильности в Сирии, надавливая на болевые точки региона. Так, в частности, и был срежиссирован конфликт в Африне. Фактически США столкнули двоих своих союзников, получив на выходе необходимую для них следующую волну эскалации в САР. Примечательно, что это произошло как раз в тот момент, когда все двигалось к политическому урегулированию и завершению военной фазы конфликта. Курдских лидеров же сотрудничество со Штатами серьезно испортило, и в ситуации с Африном они повели себя совершенно неосмотрительно и низко по отношению к гражданскому населению.

«США дали курдам оружие, потом и Турция вошла в Африн в рамках операции «Оливковая ветвь». Сирия и Россия говорили курдам, что надо защитить мирных жителей, предлагали им, чтобы Сирийская арабская армия (САА) заняла кантон, дабы остановить Анкару, но курды отказались. Тогда развернулись ожесточенные бои между турками и курдами, и последние довольно быстро сдали свой анклав, бросив все местное население на произвол судьбы. Несомненно, курды получают директивы извне, они марионетки, и сами не понимают этого — американцам было бы не выгодно, если б Африн заняла САА. Пускай уж лучше Турция, она тоже из НАТО», — заметила Бисар.

Другой собеседник нашего сирийского репортера уверен, что курды, ослепленные возможностью создания мифического Курдистана, теперь готовы идти на любые низости, лишь бы Вашингтон, который, как им кажется, способен на все, исполнил бы эту их мечту. Они уже предали свою родину и теперь будут использовать любые методы, в том числе террористические, ради своей цели.