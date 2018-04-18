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Кофейни Starbucks в США закроют для борьбы с расизмом
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    Кофейни Starbucks в США закроют для борьбы с расизмом

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    Кофейни Starbucks в США закроют для борьбы с расизмом

    Вашингтон, 18 апреля. Около восьми тысяч кофеен Starbucks, расположенных на территории США, закроют в целях борьбы с расизмом для проведения инструктажа персонала. Кофейни приостановят свою работу на один день – 29 мая.

    Поводом для таких мер стал инцидент, произошедший 12 апреля в одной из кофеен в Филадельфии, куда пришли два темнокожих мужчины. Сначала они хотели воспользоваться туалетом, но сотрудники Starbucks не разрешили им этого сделать, объяснив это тем, что мужчины не сделали заказ.

    Затем посетители разместились за столиком, но так ничего и не покупали, объясняя, что ждут знакомого. Персонал кофейни вызвал полицию, и правоохранители задержали темнокожих посетителей за незаконное нахождение на территории частной собственности, пишет «Комсомольская правда».

    Произошедшее вызвало в Филадельфии массовые акции протеста, после чего руководство компании лично принесло извинения потерпевшим. В сети было принято решение провести для 175 сотрудников Starbucks курс обучения расовой терпимости.

    Автор: Василий Котов
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