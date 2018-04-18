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Глава Минтранса РФ ответил на вопрос о запрете транзита самолетов США
Политика
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    Глава Минтранса РФ ответил на вопрос о запрете транзита самолетов США

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    Глава Минтранса РФ ответил на вопрос о запрете транзита самолетов США

    Москва, 18 апреля. Глава российского Минтранса Максим Соколов заявил, что пока преждевременно говорить о запрете транзита авиасообщения с США. Он добавил, что ведомство прорабатывает адекватные меры в ответ на американские санкции.

    Минтранс рассматривает различные ответы, которые можете дать РФ на введение неправомерных санкций со стороны США.

    «Пока говорить об этом преждевременно, но ответы будут готовы, утверждены и приняты. В том числе обсуждаем и вопросы не запрета транзита, это не совсем правильно «о запрете транзита», это не соответствует международным обязательствам, которые приняты нашей страной», — сказал Соколов.

    Таким образом министр ответил на вопрос о том, рассматривается ли введение запрета полетов американских авиаперевозчиков над РФ. Соколов подчеркнул, что должны быть приняты адекватные меры. Напомним, что в РФ разрабатывают законопроект, который станет ответом на недружественную политику США. 

    Автор: Ирина Селезнева
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