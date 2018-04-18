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«Оппозиционный блок» обжаловал закон о ренитеграции Донбасса в КС Украины
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    «Оппозиционный блок» обжаловал закон о ренитеграции Донбасса в КС Украины

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    «Оппозиционный блок» обжаловал закон о ренитеграции Донбасса в КС Украины

    Киев, 18 апреля. Украинская партия «Оппозиционный блок» обжаловала в Конституционном суде Украины принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба партии.

    «Народные депутаты от «Оппозиционного блока» и других фракций подали представление в Конституционный суд Украины относительно признания неконституционным так называемого закона о реинтеграции Донбасса», — говорится в сообщении.

    Как пояснил депутат от «Оппозиционного блока» Василий Нимченко, во время принятия закона о реинтеграции Донбасса были нарушены конституционные процедуры. Кроме того, имела место фальсификация результатов голосования. Он также добавил, что закон не предусматривает объединения украинцев по обе стороны фронта, а также не ведет к восстановлению инфраструктуры и экономики Донбасса.

    «К сожалению, закон о реинтеграции — это не шаг к установлению мира на Украине, а шаг к новому витку эскалации вооруженного противостояния, который выгоден «партии войны», получающей от этого свои дивиденды», — отметил Нимченко.

    Напомним, в феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе неподоконтрольная украинским властям территория называется «оккупированной». Кроме того, закон регламентирует президентское право на использование ВСУ для освобождения Донбасса, а в зоне конфликта создается оперативный штаб подконтрольный президенту.

    Автор: Алексей Громов
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