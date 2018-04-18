«Вопрос денег, никак не политики»: эксперт оценил последствия возможной блокировки Facebook в РФ

Возможная блокировка в России Facebook может вообще не отразиться на общей политике владельцев и менеджмента социальной сети, и они без сожаления расстанутся с несколькими миллионами российских пользователей.

Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. Так он прокомментировал слова главы Роскомнадзора Александра Жарова о том, что его ведомство до конца текущего года проведет проверку Facebook, «и если компания не удовлетворит предъявляемые ей требования, то может идти речь о блокировке».

«Это совершенно логическое продолжение того, что происходит с Telegram, — отметил Никитин. — У нас есть закон по поводу распространителей информации, и в нем говорится примерно так — данные российских пользователей должны храниться на территории РФ. Чисто технически все это осуществимо, было бы желание».

Но здесь возникает другой вопрос, финансовый, считает эксперт, — для американцев потеря российского рынка не окажется безболезненной.

«По сравнению с мировым, наш рынок не очень большой, — свидетельствует Никитин. — Нужно понимать, что социальные сети — это бизнес. Вполне может оказаться так, что Facebook это будет просто не очень интересно экономически».

Общая аудитория этой соцсети в мире превышает два миллиарда человек. В нашей стране ею ежемесячно пользуются, по разным оценкам, всего около 9,5 миллиона пользователей.

Надо добавить, что Facebook вообще запрещен в Китае, а также в КНДР, Мьянме, на Кубе, и это куда больший рынок, чем российский.

«Facebook не так еще популярен в России, если сравнивать, например, с «ВКонтакте», — говорит эксперт. — Я сомневаюсь, что у них есть здесь какие-то серьезные доходы от рекламы. Конечно, соцсетью в нашей стране пользуются, но это вряд ли будет каким-то определяющим аспектом. Маркетологи компании наверняка все просчитают, и им станет понятно — следует ли, как говорится, заморачиваться переводом сюда всей инфраструктуры. Это вопрос денег, никак не политики».

Кроме того, по словам Никитина, «блокировку наверняка можно будет обойти, и люди смогут пользоваться Facebook, как это сейчас происходит, например, с LinkedIn (эта соцсеть была заблокирована в России в конце 2016 года — прим. ФАН)».

Среди стран, где под запретом та или иная соцсеть, часто называется Иран. И это не соответствует действительности, как признался местный эксперт Махди Н., пожелавший поделиться с ФАН информацией на условиях анонимности.

«Социальные сети и мессенджеры в Иране есть, — сразу же заверил он. — У нас очень развит Telegram, а также Instagram, Facebook. А вот WhatsApp — в меньшей степени. Все это работает. Facebook в большинстве своем используется по двум направлениям: бизнес — реклама товаров и услуг, поиск новых клиентов, раскрутка стартапов — и развлечения».

Но при этом, подчеркивает эксперт, есть и нюансы.

«В Иране соцсетями пытаются пользоваться, не скажу, что оппозиционные, но некие внутренние силы, — заявил он. — И у вас в России есть то же самое. Эти люди распространяют дезинформацию, различные фейки, нагнетают обстановку. Можно предположить, что данные блокировки соцсетей связаны именно с политической темой — этакое воспрепятствование управлению умами людей, вбросу фейковых сообщений, ложной информации».

Еще одной причиной подобных решений, по мнению эксперта, может быть и желание дать шанс «на развитие местным, отечественным, социальным сетям».

Напомним, на днях, вскоре после блокировки в России Telegram, Сергей Никитин заявил, что подобная участь вполне может постигнуть также Facebook, WhatsApp и Viber.