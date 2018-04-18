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Украина
«За эту Европу мы умирали на Майдане?»: протестуют против власти Киева
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    «За эту Европу мы умирали на Майдане?»: протестуют против власти Киева

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    «За эту Европу мы умирали на Майдане?»: протестуют против власти Киева

    Киев, 18 апреля. Украинские радикалы из националистической организации «Правый сектор»1 (запрещена в России) призывают единомышленников выступить единым фронтом против украинского правительства, которое обмануло их ожидания. Об этом заявила официальный представитель организации Ольга Коцько, выступая на митинге у стен правительства в Киеве.

    По ее словам, во время государственного переворота участникам Евромайдана обещали интеграцию со странами ЕС и повышение уровня жизни. На деле уровень жизни лишь снизился, а евроинтеграция заключается в навязывании завышенных цен.

    «Каждый гражданин должен знать, как каждый день нас грабит этот внутренний оккупант, эта преступная власть. Разве нам нужна такая Европа, разве за это мы умирали на Майдане? За эту Европу с их драконовскими ценами и гей-парадами на улицах? Нет, не за такую», — отметила Коцько.

    Она призвала присутствующих на митинге бороться против олигархической власти, которая уничтожает Украину, пишет «ПолитНавигатор». Ранее сообщалось, что украинские националисты митингуют в Киеве, требуя отмены депутатской неприкосновенности.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Соколов
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