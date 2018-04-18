Эрдоган назал дату досрочных президентских и парламентских выборов в Турции

Анкара, 18 апреля. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что досрочные президентские и парламентские выборы в стране пройдут в июне. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре в среду, 18 апреля.

Накануне лидер Партии национального движения Девлет Бахчели внес предложение в парламент о переносе выборов на ранний срок.

«Правительство приветствовало предложение [Девлета] Бахчели о проведении досрочных выборов», — сообщил Эрдоган.

По итогу было принято решение провести выборы раньше. Выборы пройдут 24 июня этого года, передает телеканал «Хабер тюрк».