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Политика
Эрдоган назал дату досрочных президентских и парламентских выборов в Турции
Политика
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    Эрдоган назал дату досрочных президентских и парламентских выборов в Турции

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    Эрдоган назал дату досрочных президентских и парламентских выборов в Турции

    Анкара, 18 апреля. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что досрочные президентские и парламентские выборы в стране пройдут в июне. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре в среду, 18 апреля.

    Накануне лидер Партии национального движения Девлет Бахчели внес предложение в парламент о переносе выборов на ранний срок.

    «Правительство приветствовало предложение [Девлета] Бахчели о проведении досрочных выборов», — сообщил Эрдоган.

    По итогу было принято решение провести выборы раньше. Выборы пройдут 24 июня этого года, передает телеканал «Хабер тюрк».

    Автор: Дарья Смолина
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