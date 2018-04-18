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СК РФ допросил прокурора Кемерово по делу о пожаре в «Зимней вишне»
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    СК РФ допросил прокурора Кемерово по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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    СК РФ допросил прокурора Кемерово по делу о пожаре в «Зимней вишне»

    Кемерово, 18 апреля. Сотрудники СК РФ допросили прокурора Кемерово и его помощника об обстоятельствах, при которых торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» был отнесен к малому бизнесу, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    «Согласно пояснению прокурора города, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства», — добавила она.

    Напомним, что пожар в кемеровской «Зимней вишне» произошел в конце марта. В результате погибло 64 человека, более 70 получили ранения.

    По факту пожара в ТРК были возбуждены сразу три уголовных дела.

    Ранее «Газета Кемерова» сообщала, что генпрокурор России Юрий Чайка обвинил контролирующие органы в невыполнении обязанностей при проверке «Зимней вишни». 

    Автор: Дима Оленин
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