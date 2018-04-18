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В Санкт-Петербурге появилась диорама «Ледовое побоище». ФАН-ТВ
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    В Санкт-Петербурге появилась диорама «Ледовое побоище». ФАН-ТВ

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    В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоялось открытие первой в Санкт-Петербурге диорамы «Ледовое побоище». Автор работы Евгений Емельянов трудился над созданием пятнадцатиметрового полотна с 2008 года. Сначала были сделаны наброски, затем небольшой макет, и после этого — эскизы в натуральную величину. Параллельно проводились исторические исследования. Лишь год назад художник приступил к созданию самого холста. По словам автора, некоторые фрагменты не до конца проработаны, пока диорама находится в музее, он планирует ее закончить.

    «Все эти предметы, которые изображены, будут продолжение свое находить в объеме. Те же сани. Половина саней будут сделаны объемными, половина коня, половина щита — это все будет переходить в объемные предметы. Самая большая трудность была найти это сочетание исторической правды и художественного образа, потому что эти две задачи они между собой конфликтуют очень сильно. Не могу как историк отстаивать, я отстаиваю взгляд художника. Для меня, в первую очередь, это посыл зрителю, идеи какой-то, эмоции какой-то очень яркой и основополагающих вещей, которые для русского человека, как мне кажется, должны быть очень важны. Для формирования подрастающего поколения и для взрослого тоже. Этих патриотических идей, любви к Родине и памяти о наших великих победах», — рассказывает автор диорамы, главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Емельянов.

    Автор: Оксана Стяжкина; Александр Яремчук
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