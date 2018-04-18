Дзержинского на вас нет! Колонка Руслана Мармазова

«Я думаю, что всякая фальшь — наихудшее зло!» Прекрасная, между прочим, фраза. Простая, очевидная и не предполагающая контраргументов. Принадлежит она Феликсу Дзержинскому, одному из самых ярких и по-своему даже романтичных персонажей из революционного пантеона столетней давности.

Сила в движении и другие приключения Феликса

Много Железный Феликс успел натворить. Во всяком случае, создал структуру, которая так яростно размахивала карающим мечом пролетарской справедливости, что десятилетия спустя даже тень ее и аббревиатура повергает в трепет классовых врагов.

Кроме того, под руководством Дзержинского в кратчайшие сроки было поднято из руин железнодорожное хозяйство, побеждена беспризорщина. Шалманы и ночлежки Сухаревик и Хитровки, с которыми долго, нудно и безуспешно боролись при царе, были очищены от сомнительных элементов с невероятной скоростью…

Но сейчас не об этом, а о спорте. И до него доходили руки у неугомонного наркома. Например, 18 апреля 1923 года, то есть, день в день 95 лет тому назад, он подписал распоряжение о создании физкультурно-спортивного общества «Динамо». Сам же его и возглавил. Собственно, фраза о том, что «Динамо» — это сила в движении», тоже приписывается революционному начальнику польского происхождения марксистско-ленинской закалки.

«Динамо» без границ

Качали мышцы, развивали реакцию и выносливость в этом знаменитом объединении чекисты и милиционеры. Даже профессиональные спортсмены-динамовцы по старинной советской традиции имели в шкафу китель с погонами и заочно продвигались по службе так, что мама дорогая!

«Динамо» работало во всех союзных республиках, причем ударно. А когда настал час, добралось и до ряда братских стран. Во всяком случае, «Динамо» (Бухарест), «Динамо» (Берлин) или «Динамо» (Загреб) — марки вполне в спортивном мире уважаемые.

Есть у меня кум, ветеран донецкого «Шахтера» Сергей Покидин, он давным-давно, с советских еще времен, живет с семьей в Канаде. Создал там футбольную команду. Угадайте, как называется? «Динамо» (Монреаль)! Я как узнал, чуть со стула не рухнул.

Спрашиваю, мол, как же ты мог, Серега? Звезда «Шахтера», для которого «Динамо» — извечный, заклятый враг, и вдруг такое… А кум отвечает: «Так ты пойми, у меня же игроки со всего бывшего Союза. «Шахтер» далеко не везде был, а вот «Динамо» — везде».

Сделано в СССР

И только не подумайте, ради бога, что всю эту историю я привожу в виде праздного трепа. Сегодняшняя дата, 95-летие-то «Динамо» — момент остро политический.

Надеюсь, ни у кого нет сомнений, что мы толкуем об одном из порождений (в самом лучшем смысле этого слова) советской цивилизации? Лаконичный узнаваемый логотип, могучая родословная, узнаваемый отец-основатель, масса последователей и созвездие чемпионов. И все это исключительно под знаком серпа и молота, мудрой руководящей и направляющей роли коммунистической партии.

Когда СССР приказал долго жить, от многих его атрибутов начали бездумно и суетливо открещиваться. Даже памятник Дзержинскому под улюлюканье толпы демонтировали на Лубянской площади (стоит сейчас в одном тихом московском местечке, ждет момента вернуться). Но «Динамо» и это пережило.

Причем, даже в одной стране с гипертрофированно трепетным отношением к западным ценностям и нарочитым негодованием в адрес всего советского, никуда оно не делось, это ваше «Динамо». Понятно, я на его киевскую разновидность сейчас намекаю.

Серпасто-молоткастая визитка

Было время, когда по недомыслию клубные цвета были сменены с бело-синих на политически актуальные сине-желтые. Впрочем, очень скоро ситуацию отыграли в обратную сторону.

Теперь же пора внести ясность окончательно и фактически. Иначе абсурд и коррупция выходит… В то время, когда космические корабли все меньше и меньше имеют отношение к Украине и успешно заменяются в быту палкой-копалкой, когда под видом борьбы с тяжким наследием кремлевского режима не то, что многочисленных Лениных с пьедесталов скинули, а уже к Екатерине II ручонки протянули, в самом сердце независимости и майданной культуры торчит творение «кровавой гэбни»! «Динамо»!

Честный украинский националист костьми должен лечь, но добиться переименования столичного футбольного клуба. На самом деле, это же шут знает, что такое, Дзержинский выдумал, а Киев и ухом не ведет. Зрада, самая натуральная зрада.

И никакие ухищрения типа раскрашенных под вышиванки игровых футболок тут не канают. Потому как эмблема на груди — это, считайте, портрет Железного Феликса. Или, во всяком случае, его серпастая и молоткастая визитка.

Европейский выбор «Бандера-клаба»

Ультрасы «Динамо», эти внучата Алоизовича, не воображают даже, как они комичны со своими «зигхайлями» при наличии на униформе одного из самых раскрученных советских символов.

Фаны, эти движки «революции гидности» внутреннего сгорания, учиняют расистские акции наподобие «100% белый», не смекнув убогим своим умишком, что общество их придумал нормальный такой интернационалист. Орут, что «Бандера прыдэ, порядок навэдэ», не понимая, что в этому бедламу маломальский лад может дать только Дзержинский.

А если нет, тогда конечно… Надо от всех феликсовых наработок отказываться, включая «Динамо».

В конце концов, «ильичевец» никак не более коммунистическое название. Однако клуб переименовали в бесхитростный «Мариуполь». Киевляне так в наследниках незабвенного шефа ВЧК и ходят. Нехорошо это, фальшиво, непоследовательно. Перед декоммунизаторами к тому же неловко.

Короче, надо переименовать. Непременно и оперативно! Походили без пяти лет век в чекистском хомуте, пора на волю, к исконным названиям. «Бандера-клаб», например, чем худо? Вот в Европе все обрадуются.