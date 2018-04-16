Принцип 90-90-90, стигма и цена АРТ: Онищенко представил темы московской конференции по ВИЧ/СПИД

В среду в Москве открылась VI Международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии — единственный русскоязычный форум, посвященный этой проблеме. Руководитель одного из пленарных заседаний конференции — первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России и Киргизии Геннадий Онищенко — поделился с Федеральным агентством новостей своим видением того, почему московский форум так важен для борьбы с ВИЧ/СПИД — «чумой XX века», которой в XXI веке научились эффективно противостоять.
Геннадий Онищенко начал свой рассказ с состава участников конференции, которая продлится с 18 про 20 апреля 2018 года.
«В числе участников форума — более трех тысяч делегатов, — отметил он. — Это представители 63 стран, в число которых входят все постсоветские республики, в том числе Украина, страны бывшей советской Прибалтики, Грузия и так далее. Например, с Украины приехало 75 делегатов, из Грузии — 23 человека. Кроме того, участвуют страны, от названий которых мы начинаем немного «отвыкать» из-за политических сложностей — это Соединенные Штаты и Великобритания. Также есть делегаты из Германии, Индии, Непала и многих других».
По словам Геннадия Онищенко, треть участников конференции составляют медицинские работники и представители науки. Есть также представители гражданского общества из неправительственных организаций.
«Это люди, которые не по служебному долгу, а по своим нравственным установкам занимаются проблемой ВИЧ/СПИД, также много представителей средств массовой информации, — отметил парламентарий. — Также среди участников конференции есть значительная группа ВИЧ-инфицированных. Должен сказать, у нас в составе участников 15 несовершеннолетних ВИЧ-инфицированных, которые, конечно, присутствуют либо вместе с родителями, либо с их согласия. С несовершеннолетними проводятся специальные программы, направленные на их социальную адаптацию, на меры профилактики, на развитие мотивации, с тем, чтобы они смогли в своей предстоящей большой жизни получить образование, создать семьи, найти работу и т.д.».
«Необычность этой конференции объясняется в частности тем, что это единственная русофонная, или русскоязычная конференция, которая впервые была проведена в 2006 году, и теперь каждые два года проходит в нашей стране — в Москве, — отметил Геннадий Онищенко. — Это мероприятие является частью глобальной конференции, которая в середине этого года пройдет в Амстердаме, где соберутся представители со всего мира. Но, как правило, участие россиян и наших бывших соотечественников там ограничено, прежде всего, языковыми барьерами. А на нашей конференции все дискуссии проходят на русском, но при этом организован перевод на все основные языки, прежде всего на английский».
По словам парламентария, за не очень большое время, прошедшее с 2006 года, когда в Москве была проведена первая конференция, в нашей стране и на постсоветском пространстве был сделан большой шаг вперед в решении проблемы ВИЧ/СПИД.
«Когда мы начинали, в нашей стране еще не было лечения ВИЧ-инфицированных, вопрос об этом еще только стоял, — напомнил Геннадий Онищенко. — А сегодня более трехсот тысяч ВИЧ-инфицированных ежегодно получают регулярное лечение за счет государства. Очень остро стоял вопрос со стигмой — дискриминацией ВИЧ-инфицированных. И хотя это очень трудная тема, но тем не менее, у нас постоянно проходят разного рода мероприятия на преодоление стигматизации ВИЧ-инфицированных. У нас есть люди, которые не скрывают в обществе своего ВИЧ-положительного статуса, создают семьи и т.д. Но, тем не менее, это не значит, что все проблемы в этом плане у нас решены».
«На конференции мы обсуждаем ситуацию с ВИЧ/СПИД на всем восточноевропейском и центральноазиатском пространстве, потому что, хотя сейчас мы представляем разные страны, но многие проблемы у нас схожие, — отметил Геннадий Онищенко. — И менталитет у поколения, которое родилось и выросло в советское время, тоже во многом схож. Да и наши экономические и географические связи создают общие проблемы».
Геннадий Онищенко с удовлетворением отметил, что в странах, которые были республиками СССР, во многом благодаря регулярным конференциям с обсуждение проблем ВИЧ/СПИД, вопросы такого рода вполне успешно решаются на государственном уровне. Онищенко отметил, что государственные стратегии по развитию здравоохранения, в которых особое внимание уделяется противодействию ВИЧ/СПИД, есть в Казахстане, в Киргизии, в Таджикистане, в Армении, в Азербайджане, в Белоруссии.
«В Российской Федерации у нас есть государственная стратегия до 2020 года и государственная программа по ВИЧ/СПИД, которая продлена с 2017 по 2021 год. Все это позволило увеличить долю внутренних инвестиций государств в эту проблематику, — отметил парламентарий. — Вырос охват населения тестами на ВИЧ-инфекцию. В нашей стране, например, из 100 граждан каждый год тестируются 23 человека. Это значит, что у нас ежегодно проводится где-то порядка 34 миллионов исследований на ВИЧ-инфекцию».
«Мы должны еще раз обсудить все проблемы ВИЧ/СПИД, этому будут посвящены доклады ученых. Например, мы очень ждем докладов ученых из США, откуда на конференцию приехали 17 человек. Треть из них — представители науки, которые занимаются разработкой антиретровирусных препаратов и лечением ВИЧ-инфекции. Это будет очень полезная сессия для обмена знаниями», — отметил Геннадий Онищенко.
По словам парламентария, сегодня на постсоветском пространстве 60% ВИЧ-инфицированных знает о своем статусе и получает соответствующее лечение, например, хорошие показатели в этой области в Азербайджане, Армении, Таджикистане и Казахстане.
«Расширился доступ женщин к средствам профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции (от матери к ребенку), — отметил Онищенко. — Если, допустим, знающая о своем статусе ВИЧ-инфицированная молодая женщина вовремя обращается за помощью и получает соответствующее лечение, то есть 95-процентная гарантия, что она родит здорового ребенка и сможет его воспитывать, не заразив ВИЧ-СПИДом. Для этого уже есть и технологии, и медицинские средства».
«Конференция хочет еще раз оценить свои возможности для достижения целей, которые были приняты Организацией Объединенных Наций — до 2020 года осуществить принцип, который называется «90-90-90», — отметил парламентарий, разъяснив, что это такое.
Как объяснил Геннадий Онищенко, в 2014 году была разработана объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), которая определила задачи по борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), поставив цель, которая была названа 90-90-90. Эта цель гласит, что к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе; 90% людей с диагнозом ВИЧ должны получать антиретровирусную терапию (АРТ); и 90% тех, кто получает соответствующее лечение, должны иметь неопределяемый уровень вируса в крови. Достичь этой цели планируется к 2020 году.
«Другим амбициозным проектом на основе целей, поставленных ООН, являются такие показатели: менее 500 тысяч новых ВИЧ-инфицированных в год на планете и менее 500 тысяч смертей вследствие СПИД», — отметил Онищенко.
Очень важная цель в борьбе с ВИЧ/СПИД, также провозглашенная Организацией Объединенных Наций, — устранение ВИЧ-дискриминации, отметил Геннадий Онищенко, подчеркнув, что эта проблема всемирная.
«Проблема ВИЧ-дискриминации актуальна не только для нашей страны и для постсоветского пространства — с этой проблемой сталкиваются все страны, — отметил собеседник ФАН. —Мифология, которая была создана в прошлом веке вокруг ВИЧ-инфицированных, продолжает существовать, эти мифы кое-где продолжают намеренно распространять, и это является серьезным препятствием в решении задач, поставленных ООН».
По итогам проходящей в Москве конференции будут приняты важные решения, соответствующие проблемам нашего региона, отметил Онищенко.
«Нам необходимо развивать комплексный подход к просвещению общества в вопросах ВИЧ/СПИД — ведь от осведомленности людей зависит и эффективное лечение, и реабилитация, в том числе наркоманов, — подчеркнул депутат Госдумы. — Не надо забывать, что ВИЧ-инфекция — это «двойная» инфекция, которая распространяется среди «шприцевых» наркоманов и путем эпидемии».
Остановился Геннадий Онищенко и на чисто российских проблемах, связанных с лечением ВИЧ-инфицированных.
«Охват антиретровирусной терапией против ВИЧ для нашей страны стоит очень остро, — отметил парламентарий. — Я сказал, что с 2006 года произошел большой прогресс, и в прошлом году у нас 320 тысяч человек получали соответствующее лечение. Но сегодня количество тех, кто получает такое лечение, нужно увеличить как минимум в три раза. У нас выявлено 990 тысяч инфицированных. Согласно современным принципам, как только у человека выявлена ВИЧ-инфекция, он сразу должен начать получать антиретровирусную терапию. А мы это делаем только после того, как возникала достаточно высокая вирусная нагрузка, и иммунный статус дошел до определенных показателей, а это неправильно».
Очень важны также вопросы приверженности лечению, отметил Геннадий Онищенко.
«Человек, который начал принимать антиретровирусные препараты, должен принимать их всю жизнь, как, например, больной с диабетом. Человеку с ВИЧ это необходимо, чтобы поддерживать свое здоровье в тех показателях, которые обеспечат ему активную жизнь и так называемую социализацию. Что такое социализация применительно к ВИЧ-инфицированным? — Это продолжительность жизни такая же, как у людей того поколения, в котором они родились, возможность получить образование, активно работать, создавать семьи и иметь здоровых детей», — подчеркнул Онищенко.
Много вопросов среди задач по борьбе с ВИЧ/СПИД связаны с финансированием: хотя государство выделяет немалые деньги на эти цели, этих средств явно недостаточно, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы.
«Очень важно добиться снижения цен на антиретровирусные препараты. Сегодня эти цены запредельно высокие, — отметил Онищенко. — Наши цены на препараты против ВИЧ/СПИД в разы выше даже очень дорогих препаратов, которые транснациональные компании продают Казахстану. Так что для нас главное на этом направлении добиться, чтобы антиретровирусные препараты производились в нашей стране. Сегодня на территории нашей страны из всей линейки производится только 23 препарата. И нужно найти возможность снижения цен хотя бы на эти лекарства».
Что касается путей, которыми будут достигаться необходимые показатели, это следование политической декларации по ВИЧ/СПИД, принятой Генеральной Ассамблей ООН в 2016 году, отметил Онищенко. Название этого документа: «Ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИД к 2030 году».
«Решение этих задач будет обсуждаться на нашей конференции в течение ближайших трех дней, и, надеюсь, что в результате будет принято развернутое, учитывающее интересы всех участников решение. Такая перед нами стоит задача», — подчеркнул Геннадий Онищенко.
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