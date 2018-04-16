Принцип 90-90-90, стигма и цена АРТ: Онищенко представил темы московской конференции по ВИЧ/СПИД

В среду в Москве открылась VI Международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии — единственный русскоязычный форум, посвященный этой проблеме. Руководитель одного из пленарных заседаний конференции — первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России и Киргизии Геннадий Онищенко — поделился с Федеральным агентством новостей своим видением того, почему московский форум так важен для борьбы с ВИЧ/СПИД — «чумой XX века», которой в XXI веке научились эффективно противостоять.

Среди участников конференции — ВИЧ-инфицированные дети

Геннадий Онищенко начал свой рассказ с состава участников конференции, которая продлится с 18 про 20 апреля 2018 года.

«В числе участников форума — более трех тысяч делегатов, — отметил он. — Это представители 63 стран, в число которых входят все постсоветские республики, в том числе Украина, страны бывшей советской Прибалтики, Грузия и так далее. Например, с Украины приехало 75 делегатов, из Грузии — 23 человека. Кроме того, участвуют страны, от названий которых мы начинаем немного «отвыкать» из-за политических сложностей — это Соединенные Штаты и Великобритания. Также есть делегаты из Германии, Индии, Непала и многих других».

По словам Геннадия Онищенко, треть участников конференции составляют медицинские работники и представители науки. Есть также представители гражданского общества из неправительственных организаций.

«Это люди, которые не по служебному долгу, а по своим нравственным установкам занимаются проблемой ВИЧ/СПИД, также много представителей средств массовой информации, — отметил парламентарий. — Также среди участников конференции есть значительная группа ВИЧ-инфицированных. Должен сказать, у нас в составе участников 15 несовершеннолетних ВИЧ-инфицированных, которые, конечно, присутствуют либо вместе с родителями, либо с их согласия. С несовершеннолетними проводятся специальные программы, направленные на их социальную адаптацию, на меры профилактики, на развитие мотивации, с тем, чтобы они смогли в своей предстоящей большой жизни получить образование, создать семьи, найти работу и т.д.».

Единственная русофонная конференция по ВИЧ/СПИД

«Необычность этой конференции объясняется в частности тем, что это единственная русофонная, или русскоязычная конференция, которая впервые была проведена в 2006 году, и теперь каждые два года проходит в нашей стране — в Москве, — отметил Геннадий Онищенко. — Это мероприятие является частью глобальной конференции, которая в середине этого года пройдет в Амстердаме, где соберутся представители со всего мира. Но, как правило, участие россиян и наших бывших соотечественников там ограничено, прежде всего, языковыми барьерами. А на нашей конференции все дискуссии проходят на русском, но при этом организован перевод на все основные языки, прежде всего на английский».

Отмена «стигмы»

По словам парламентария, за не очень большое время, прошедшее с 2006 года, когда в Москве была проведена первая конференция, в нашей стране и на постсоветском пространстве был сделан большой шаг вперед в решении проблемы ВИЧ/СПИД.

«Когда мы начинали, в нашей стране еще не было лечения ВИЧ-инфицированных, вопрос об этом еще только стоял, — напомнил Геннадий Онищенко. — А сегодня более трехсот тысяч ВИЧ-инфицированных ежегодно получают регулярное лечение за счет государства. Очень остро стоял вопрос со стигмой — дискриминацией ВИЧ-инфицированных. И хотя это очень трудная тема, но тем не менее, у нас постоянно проходят разного рода мероприятия на преодоление стигматизации ВИЧ-инфицированных. У нас есть люди, которые не скрывают в обществе своего ВИЧ-положительного статуса, создают семьи и т.д. Но, тем не менее, это не значит, что все проблемы в этом плане у нас решены».

Общий менталитет

«На конференции мы обсуждаем ситуацию с ВИЧ/СПИД на всем восточноевропейском и центральноазиатском пространстве, потому что, хотя сейчас мы представляем разные страны, но многие проблемы у нас схожие, — отметил Геннадий Онищенко. — И менталитет у поколения, которое родилось и выросло в советское время, тоже во многом схож. Да и наши экономические и географические связи создают общие проблемы».

Геннадий Онищенко с удовлетворением отметил, что в странах, которые были республиками СССР, во многом благодаря регулярным конференциям с обсуждение проблем ВИЧ/СПИД, вопросы такого рода вполне успешно решаются на государственном уровне. Онищенко отметил, что государственные стратегии по развитию здравоохранения, в которых особое внимание уделяется противодействию ВИЧ/СПИД, есть в Казахстане, в Киргизии, в Таджикистане, в Армении, в Азербайджане, в Белоруссии.

«В Российской Федерации у нас есть государственная стратегия до 2020 года и государственная программа по ВИЧ/СПИД, которая продлена с 2017 по 2021 год. Все это позволило увеличить долю внутренних инвестиций государств в эту проблематику, — отметил парламентарий. — Вырос охват населения тестами на ВИЧ-инфекцию. В нашей стране, например, из 100 граждан каждый год тестируются 23 человека. Это значит, что у нас ежегодно проводится где-то порядка 34 миллионов исследований на ВИЧ-инфекцию».

Цели конференции

«Мы должны еще раз обсудить все проблемы ВИЧ/СПИД, этому будут посвящены доклады ученых. Например, мы очень ждем докладов ученых из США, откуда на конференцию приехали 17 человек. Треть из них — представители науки, которые занимаются разработкой антиретровирусных препаратов и лечением ВИЧ-инфекции. Это будет очень полезная сессия для обмена знаниями», — отметил Геннадий Онищенко.

По словам парламентария, сегодня на постсоветском пространстве 60% ВИЧ-инфицированных знает о своем статусе и получает соответствующее лечение, например, хорошие показатели в этой области в Азербайджане, Армении, Таджикистане и Казахстане.

«Расширился доступ женщин к средствам профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции (от матери к ребенку), — отметил Онищенко. — Если, допустим, знающая о своем статусе ВИЧ-инфицированная молодая женщина вовремя обращается за помощью и получает соответствующее лечение, то есть 95-процентная гарантия, что она родит здорового ребенка и сможет его воспитывать, не заразив ВИЧ-СПИДом. Для этого уже есть и технологии, и медицинские средства».

Что такое принцип 90-90-90

«Конференция хочет еще раз оценить свои возможности для достижения целей, которые были приняты Организацией Объединенных Наций — до 2020 года осуществить принцип, который называется «90-90-90», — отметил парламентарий, разъяснив, что это такое.

Как объяснил Геннадий Онищенко, в 2014 году была разработана объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), которая определила задачи по борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), поставив цель, которая была названа 90-90-90. Эта цель гласит, что к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе; 90% людей с диагнозом ВИЧ должны получать антиретровирусную терапию (АРТ); и 90% тех, кто получает соответствующее лечение, должны иметь неопределяемый уровень вируса в крови. Достичь этой цели планируется к 2020 году.

«Другим амбициозным проектом на основе целей, поставленных ООН, являются такие показатели: менее 500 тысяч новых ВИЧ-инфицированных в год на планете и менее 500 тысяч смертей вследствие СПИД», — отметил Онищенко.

ВИЧ-дискриминация — серьезная проблема

Очень важная цель в борьбе с ВИЧ/СПИД, также провозглашенная Организацией Объединенных Наций, — устранение ВИЧ-дискриминации, отметил Геннадий Онищенко, подчеркнув, что эта проблема всемирная.

«Проблема ВИЧ-дискриминации актуальна не только для нашей страны и для постсоветского пространства — с этой проблемой сталкиваются все страны, — отметил собеседник ФАН. —Мифология, которая была создана в прошлом веке вокруг ВИЧ-инфицированных, продолжает существовать, эти мифы кое-где продолжают намеренно распространять, и это является серьезным препятствием в решении задач, поставленных ООН».

Первоочередная задача — охватить лечением всех ВИЧ-инфицированных

По итогам проходящей в Москве конференции будут приняты важные решения, соответствующие проблемам нашего региона, отметил Онищенко.

«Нам необходимо развивать комплексный подход к просвещению общества в вопросах ВИЧ/СПИД — ведь от осведомленности людей зависит и эффективное лечение, и реабилитация, в том числе наркоманов, — подчеркнул депутат Госдумы. — Не надо забывать, что ВИЧ-инфекция — это «двойная» инфекция, которая распространяется среди «шприцевых» наркоманов и путем эпидемии».

Остановился Геннадий Онищенко и на чисто российских проблемах, связанных с лечением ВИЧ-инфицированных.

«Охват антиретровирусной терапией против ВИЧ для нашей страны стоит очень остро, — отметил парламентарий. — Я сказал, что с 2006 года произошел большой прогресс, и в прошлом году у нас 320 тысяч человек получали соответствующее лечение. Но сегодня количество тех, кто получает такое лечение, нужно увеличить как минимум в три раза. У нас выявлено 990 тысяч инфицированных. Согласно современным принципам, как только у человека выявлена ВИЧ-инфекция, он сразу должен начать получать антиретровирусную терапию. А мы это делаем только после того, как возникала достаточно высокая вирусная нагрузка, и иммунный статус дошел до определенных показателей, а это неправильно».

Очень важны также вопросы приверженности лечению, отметил Геннадий Онищенко.

«Человек, который начал принимать антиретровирусные препараты, должен принимать их всю жизнь, как, например, больной с диабетом. Человеку с ВИЧ это необходимо, чтобы поддерживать свое здоровье в тех показателях, которые обеспечат ему активную жизнь и так называемую социализацию. Что такое социализация применительно к ВИЧ-инфицированным? — Это продолжительность жизни такая же, как у людей того поколения, в котором они родились, возможность получить образование, активно работать, создавать семьи и иметь здоровых детей», — подчеркнул Онищенко.

Все упирается в деньги

Много вопросов среди задач по борьбе с ВИЧ/СПИД связаны с финансированием: хотя государство выделяет немалые деньги на эти цели, этих средств явно недостаточно, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы.

«Очень важно добиться снижения цен на антиретровирусные препараты. Сегодня эти цены запредельно высокие, — отметил Онищенко. — Наши цены на препараты против ВИЧ/СПИД в разы выше даже очень дорогих препаратов, которые транснациональные компании продают Казахстану. Так что для нас главное на этом направлении добиться, чтобы антиретровирусные препараты производились в нашей стране. Сегодня на территории нашей страны из всей линейки производится только 23 препарата. И нужно найти возможность снижения цен хотя бы на эти лекарства».

Что касается путей, которыми будут достигаться необходимые показатели, это следование политической декларации по ВИЧ/СПИД, принятой Генеральной Ассамблей ООН в 2016 году, отметил Онищенко. Название этого документа: «Ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИД к 2030 году».