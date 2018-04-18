Песков объяснил, почему в России критикуют США

Москва, 18 апреля. Критические высказывания российских официальных лиц в адрес США не обусловлены указаниями из Кремля, а вызваны «глубоко недружественной политикой» Вашингтона по отношению к Москве.

Таким мнением поделился официальный представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что в Кремле ранее якобы порекомендовали российским официальным лицам сократить антиамериканскую риторику.

«США (российские официальные лица — прим. ФАН) не ругают, а критикуют. И не по указанию, а на фоне глубоко недружественной политики в наш адрес», — отметил Песков в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о том, действительно ли существует установка «не ругать» Вашингтон.

Напомним, в начале апреля США расширили антироссийские санкции, включив в список лиц, попавших под ограничительные меры, высокопоставленных чиновников РФ и крупных предпринимателей.

В минувшие выходные американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не собирается останавливаться. Впоследствии, впрочем, стало известно, что президент США Дональд Трамп даже не знал о том, что поручил ввести новые антироссийские санкции.