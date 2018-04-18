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Глава SWIFT пообещал не отключать Россию от межбанковской системы из-за санкций
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    Глава SWIFT пообещал не отключать Россию от межбанковской системы из-за санкций

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    Глава SWIFT пообещал не отключать Россию от межбанковской системы из-за санкций

    Москва, 18 апреля. Глава SWIFT Готфрид Лейбрандт пообещал не отключать Россию от международной системы межбанковских обменов из-за санкций.

    Об этом он сообщил, выступая на общем собрании Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) и бизнес-форуме SWIFT в Москве, передает газета «Ведомости». Лейбрандт подчеркнул, что SWIFT является нейтральной организацией, целью которой является обеспечение связи между пользователями и обслуживание мировой финансовой индустрии.

    Напомним, к международной межбанковской системе SWIFT подключены более 11 тысяч финансовых организаций в более чем 200 странах мира. О возможности отключения России от SWIFT впервые заговорили четыре года назад, когда Запад ввел первые санкции против Москвы. Ранее глава Сбербанка Герман Греф отметил, что отключение РФ от SWIFT маловероятно.

    Автор: Василий Котов
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