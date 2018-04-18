«Разносишь инфу, как чумная крыса»: Гнойный бросил вызов блогеру Соболеву

Москва, 18 апреля. Рэпер Вячеслав Машнов, более известный как Гнойный и Слава КПСС, записал дисс (куплеты неуважения) на видеоблогера Николая Соболева, который распространял непроверенную информацию о трагедии в Кемерово.

Слава КПСС бросил вызов Николаю Соболеву сразиться в баттле. Он обвинил в тиражировании фейков о числе жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Он также подверг критике позерство Соболева, который негативно отзывается о телевидении, однако благодаря телевидению блогер увеличил трафик, передает «360».

«Ты фейк, все твои слова — фальшивка, Разносишь инфу, как чумная крыса», — поет Машнов.

Гнойный отметил, что блогер прикрывается борьбой за правду, но при необходимости легко откажется от своих взглядов. Не исключено, что причиной дисса стало видео Соболева, в котором он рассказал о многочисленных жертвах кемеровского пожара.

В качестве доказательств блогер использовал сообщения из соцсетей. Позднее Соболев неоднократно подчеркивал, что сослался на непроверенную информацию. Напомним, что жертвами пожара стали 64 человека, из них 41 ребенок. Трагедия произошла 25 марта.