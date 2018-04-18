Минобороны Сирии показало новейшие комплексы ПВО российского производства

Дамаск, 18 апреля. Сирийское Минобороны опубликовало видеоролик, на котором можно увидеть новейшие средства ПВО, которые состоят на вооружении армии САР.

В числе прочих образцов оружия были продемонстрированы зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2Э», ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», а также российский пусковой модуль «Стрелец», предназначенный для пуска ракет «Игла-С» или «Игла» с носителей морского, воздушного и наземного базирования.

Напомним, 14 апреля США и их союзники нанесли массированный ракетный удар по сирийским правительственным объектам. По данным министерства обороны Российской Федерации, всего по САР было выпущено более 100 ракет, 71 из них сирийские военные успешно отразили при помощи системы ПВО. Отмечалось, что при этом были использованы средства обороны, произведенные еще в СССР.