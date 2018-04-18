Меню
Весь мир
Конец эпохи: последнего корги королевы Елизаветы усыпили в Лондоне
Политика
США запугивают Турцию последствиями сотрудничества с РФ в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Конец эпохи: последнего корги королевы Елизаветы усыпили в Лондоне

      /  Обновлено: 
    273

    Конец эпохи: последнего корги королевы Елизаветы усыпили в Лондоне

    Лондон, 18 апреля. Ветеринары усыпили последнего оставшегося в живых корги королевы Великобритании Елизаветы II по кличке Уиллоу, который не дожил до 15-ти лет. Монарх сама приняла решение прекратить страдания животного, которое болело раком.

    Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источников, королева убита горем, поскольку Уиллоу был не просто ее питомцем, а связью с родителями.

    «Она оплакивала потерю всех своих корги, но смерть Уиллоу расстроила ее больше всего. Вероятно, потому что он был последней связью с ее родителями и напоминал ей о днях детства. Это можно назвать своего рода концом эпохи», — пояснил собеседник издания.

    Отметим, что Уиллоу ведет род от собаки по кличке Сьюзан, которую Елизавете подарили ее родители на ее совершеннолетие. С тех пор королева питает слабость к собакам этой породы. На сегодняшний день у нее осталось две собаки дорги — помеси корги и таксы, передает портал «Дни.ру».

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    17:13   18 Апреля 2018
    58
    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    16:55   18 Апреля 2018
    45
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    632
    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    13:54   18 Апреля 2018
    15458