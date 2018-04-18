Конец эпохи: последнего корги королевы Елизаветы усыпили в Лондоне

Лондон, 18 апреля. Ветеринары усыпили последнего оставшегося в живых корги королевы Великобритании Елизаветы II по кличке Уиллоу, который не дожил до 15-ти лет. Монарх сама приняла решение прекратить страдания животного, которое болело раком.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источников, королева убита горем, поскольку Уиллоу был не просто ее питомцем, а связью с родителями.

«Она оплакивала потерю всех своих корги, но смерть Уиллоу расстроила ее больше всего. Вероятно, потому что он был последней связью с ее родителями и напоминал ей о днях детства. Это можно назвать своего рода концом эпохи», — пояснил собеседник издания.

Отметим, что Уиллоу ведет род от собаки по кличке Сьюзан, которую Елизавете подарили ее родители на ее совершеннолетие. С тех пор королева питает слабость к собакам этой породы. На сегодняшний день у нее осталось две собаки дорги — помеси корги и таксы, передает портал «Дни.ру».