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Бледанс рассказала подробности о нападении пчел во «Внуково»
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    Бледанс рассказала подробности о нападении пчел во «Внуково»

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    Бледанс рассказала подробности о нападении пчел во «Внуково»

    Москва, 18 апреля. Известная российская актриса Эвелина Бледанс рассказала о том, как на нее и других пассажиров рейса Москва — Симферополь напали дикие пчелы.

    Подробности инцидента во «Внуково» появились на странице Бледанс в Instagram.

    «Нервным голосом стюардесса приказала всем покинуть самолет, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота. Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчелы», — говорится в сообщении.

    Бледанс также выразила уверенность, что если бы не бдительность служб, дикие пчелы напали бы на экипаж, а потом и на самих пассажиров.

    В заключении артистка поблагодарила всех сотрудников аэропорта, которые оказались помощь пассажирам злосчастного рейса.

    Ранее сообщалось, что пчелы атаковали пассажиров самолета во «Внуково».

    Автор: Дима Оленин
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