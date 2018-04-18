Высокопоставленный командир ИГ уничтожен на границе Сирии и Ирака

Дамаск, 18 апреля. Один из высокопоставленных командиров террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) был уничтожен на границе Ирака и Сирии. Об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria.

По данным телеканала, один из лидеров группировки ИГ Абу Хусейф Аль-Ирак был уничтожен правительственными силами Ирака. Высокопоставленный командир террористов был ликвидирован во время рейда силовиков на сирийско-иракской границе.

Стоит отметить, что 16 апреля подразделения вооруженных сил Ирака уничтожили еще одного высокопоставленного лидера ИГ в иракской провинции Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.