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Новости Сирии
Высокопоставленный командир ИГ уничтожен на границе Сирии и Ирака
Новости Сирии
Высокопоставленный командир ИГ уничтожен на границе Сирии и Ирака
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    Высокопоставленный командир ИГ уничтожен на границе Сирии и Ирака

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    Высокопоставленный командир ИГ уничтожен на границе Сирии и Ирака

    Дамаск, 18 апреля. Один из высокопоставленных командиров террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) был уничтожен на границе Ирака и Сирии. Об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria.

    По данным телеканала, один из лидеров группировки ИГ Абу Хусейф Аль-Ирак был уничтожен правительственными силами Ирака. Высокопоставленный командир террористов был ликвидирован во время рейда силовиков на сирийско-иракской границе.

    Стоит отметить, что 16 апреля подразделения вооруженных сил Ирака уничтожили еще одного высокопоставленного лидера ИГ в иракской провинции Киркук.         

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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