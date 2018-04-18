Четыре подопытных бабуина организовали побег из исследовательского института в США

Москва, 18 апреля. Четыре подопытных бабуина совместно организовали побег из исследовательского института в США. Чтобы выбраться из вольера, они перевернули бочку для корма.

В Техасском институте биомедицинских исследований содержится 1100 бабуинов. Их используют для исследования ожирения и сердечных заболеваний. Сбежавшие животные находились в вольере на открытом воздухе с более чем 100 другими бабуинами, однако только они догадались установить вертикально 200-литровую бочку для корма, забраться на нее и выбраться на волю, пишет «Газета Кемерова».

Однако через 30 минут сотрудники института смогли вернуть животных обратно. Как уточняет «НьюИнформ», один бабуин передумал бежать и возвратился в вольер сам, еще два не успели добежать до рощи, расположенной недалеко от исследовательского центра. Наиболее проворного примата нашли на улице города Сан-Антонио.

Сотрудники института уточнили, что до этого из учреждения не удавалось сбежать ни одной обезьяне.