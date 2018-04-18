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Политика
Пентагон поверил в гиперзвуковое оружие Путина: в Совфеде объяснили, почему США боятся России
Политика
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    Пентагон поверил в гиперзвуковое оружие Путина: в Совфеде объяснили, почему США боятся России

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    Россию боятся: Клинцевич прокомментировал заявление генерала США о наличии у РФ гиперзвукового оружия

    Глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен подтвердил наличие у России гиперзвукового оружия будущего, которое анонсировал президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.

    «Я не расскажу вам о средствах, которые мы используем, и не назову технические особенности русских ракет. Но могу сказать, что мы наблюдали, как Россия и Китай проверяют гиперзвуковые возможности нового оружия», — заявил американский военный.

    Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что США знают, что у России есть инновационные вооружения и очень сильно боятся РФ.

    «И понятное дело, что их беспокоит не тот факт, что Россия владеет таким оружием, потому что отечественная сторона никогда не воспользуется им первой. Оно предназначено в первую очередь для защиты. Они боятся, что с каждым месяцем Россия становится все более и более независимой», — сказал парламентарий.

    Россию боятся: Клинцевич прокомментировал заявление генерала США о наличии у РФ гиперзвукового оружия

    Суверенитет РФ, продолжает сенатор, становится все более крепким, что очень сильно тревожит геополитических противников России.

    «Как говорил мой командир батальона, когда я был еще молодым лейтенантом: «Если кто-то сомневается в наличии у нас оружия и хотят убедиться, то пусть проверят. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути», — предостерегает Франц Клинцевич.

    В заключение он добавил, что умные генералы США, которые знают, что такое война, дают правильные оценки ситуации и подсказывают своему политическому руководству, как необходимо себя вести.

    Помимо комплекса «Кинжал» глава государства в послании представил миру скоростные подлодки-беспилотники, которые могут перемещаться на очень большой глубине, крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, которая может пролететь практически неограниченное расстояние, и межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», которая придет на смену «Воеводе».

    Вооружения, анонсированные Путиным, вызвали острую реакцию Запада. По сообщениям иностранной прессы, новость о том, что РФ может обладать новейшими вооружениями, вывели из себя президента США Дональда Трампа. Позже Трамп призвал Россию не допустить гонки вооружений.

    Автор: Михаил Блинов
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