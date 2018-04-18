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Москва, Тегеран и Дамаск показывают пример в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке — Минобороны Ирана
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    Москва, Тегеран и Дамаск показывают пример в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке — Минобороны Ирана

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    Москва, Тегеран и Дамаск показывают пример в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке — Минобороны Ирана

    Багдад, 18 апреля. Иран высоко ценит сотрудничество с Россией, Ираком и Сирией в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава иранского военного ведомства Амир Хатами.

    «Кооперация между Ираном, Ираком, Сирией и Россией стала примером того, что касается вопроса борьбы с терроризмом», — сообщил Хатами, который в среду находится с визитом в Багдаде.

    Ожидается, что в рамках визита иранский министр обсудит с иракскими коллегами ситуацию в регионе, в том числе в свете нанесенного коалицией во главе с США удара по Сирии.

    Напомним, Тегеран, как и Москва, решительно осудил удары западных стран по Сирии.    

    Автор: Федор Веснин
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