Багдад, 18 апреля. Иран высоко ценит сотрудничество с Россией, Ираком и Сирией в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава иранского военного ведомства Амир Хатами.

«Кооперация между Ираном, Ираком, Сирией и Россией стала примером того, что касается вопроса борьбы с терроризмом», — сообщил Хатами, который в среду находится с визитом в Багдаде.

Ожидается, что в рамках визита иранский министр обсудит с иракскими коллегами ситуацию в регионе, в том числе в свете нанесенного коалицией во главе с США удара по Сирии.

Напомним, Тегеран, как и Москва, решительно осудил удары западных стран по Сирии.