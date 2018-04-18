Стало известно, когда выйдет фильм Серебренникова о Викторе Цое

Москва, 18 апреля. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», который повествует о жизни Виктора Цоя, выйдет в прокат 7 июня. Об этом стало известно на 105-м Российском кинорынке.

Генеральный директор компании WDSSPR Антон Сиренко сообщил, что картина о Викторе Цое выйдет в прокат уже этим летом, а именно 7 июня. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

Сюжет фильма основан на малоизвестной истории отношений музыканта Виктора Цоя и Майка Науменко и его жены Натальи. История разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием западных рок-звезд зарождется русский рок.

Роль Виктора Цоя исполнит Тео Ю, Майкла Науменко сыграет российский музыкант, лидер группы «Звери» Роман Билык, Ирина Старшенбаум исполнит роль Натальи.