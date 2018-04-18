Пообещавшему вернуть Донбасс в 2014 год Порошенко ответили жители ДНР

Киев, 18 апреля. Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Twitter фото проукраинских митингов, которые прошли в Донбассе в 2014 году. Он утверждает, что студенты и горожане вышли на улицы, чтобы подтвердить — Донбасс — это Украина.

Петр Порошенко выразил уверенность в том, что в Донбассе «после победы будет звучат украинский гимн и реять украинский флаг». Жители ДНР ответили украинскому президенту, пообещавшему вернуть Донбасс в 2014 год.

Они напомнили, что украинцев на митинги привезли на автобусах. Именно они стояли с желто-голубыми флагами и выкрикивали проукраинские речевки.

«А автобусы где, которыми их завозили? Почему не снял?», — спросил Серебряков.

«Был я на том митинге в Парке победы в Донецке. Привезли где-то полторы тысячи человек на автобусе и полиции было тоже около тысячи человек. Там Ляшко выступал», — написал пользователь под ником ФБР.

а автобусы где,которыми их завозили?чего не снял? — 30 Серебряков (@30Serebrjkov) 18 апреля 2018 г.

Ваша супер армия, ещё 10 лет будет воевать с шахтерами, пока друг друга не перестреляют или сопьются. — Semenov ???????? (@Semenov73572923) 18 апреля 2018 г.