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Пообещавшему вернуть Донбасс в 2014 год Порошенко ответили жители ДНР
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    Пообещавшему вернуть Донбасс в 2014 год Порошенко ответили жители ДНР

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    «А автобусы из Украины почему не снял?»: Порошенко ответили на видео о проукраинских митингах в Донбассе

    Киев, 18 апреля. Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Twitter фото проукраинских митингов, которые прошли в Донбассе в 2014 году. Он утверждает, что студенты и горожане вышли на улицы, чтобы подтвердить — Донбасс — это Украина. 

    Петр Порошенко выразил уверенность в том, что в Донбассе «после победы будет звучат украинский гимн и реять украинский флаг». Жители ДНР ответили украинскому президенту, пообещавшему вернуть Донбасс в 2014 год.

    Они напомнили, что украинцев на митинги привезли на автобусах. Именно они стояли с желто-голубыми флагами и выкрикивали проукраинские речевки.

    «А автобусы где, которыми их завозили? Почему не снял?», — спросил Серебряков.

    «Был я на том митинге в Парке победы в Донецке. Привезли где-то полторы тысячи человек на автобусе и полиции было тоже около тысячи человек. Там Ляшко выступал», — написал пользователь под ником ФБР.

    Автор: Ирина Селезнева
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