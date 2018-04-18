Австрия готова предоставить площадку для дальнейших переговоров по Сирии

Вена, 18 апреля. Вена готова стать площадкой для дальнейших переговоров по урегулированию в Сирии. Соответствующее заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, он сам и министр иностранных дел страны Карин Кнайссль уже выступали с таким предложением ранее.

«Австрия по давней традиции является местом для диалога и «выстраивает мосты, — сказал он в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. — Поэтому я снова отметил, что мы всегда готовы стать площадкой для дальнейших переговоров (по Сирии)».

В среду Курц призвал мировое сообщество делать все, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации в Сирии, а также не допустить нарастания напряженности между США и Россией.

Напомним, как сообщалось ранее, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудит со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль ситуацию в Сирии, на Украине, борьбу с международным терроризмом во время ее визита в Москву 19-20 апреля.