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Австрия готова предоставить площадку для дальнейших переговоров по Сирии
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    Австрия готова предоставить площадку для дальнейших переговоров по Сирии

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    Австрия готова предоставить площадку для дальнейших переговоров по Сирии

    Вена, 18 апреля. Вена готова стать площадкой для дальнейших переговоров по урегулированию в Сирии. Соответствующее заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц.

    По его словам, он сам и министр иностранных дел страны Карин Кнайссль уже выступали с таким предложением ранее.

    «Австрия по давней традиции является местом для диалога и «выстраивает мосты, — сказал он в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. — Поэтому я снова отметил, что мы всегда готовы стать площадкой для дальнейших переговоров (по Сирии)».

    В среду Курц призвал мировое сообщество делать все, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации в Сирии, а также не допустить нарастания напряженности между США и Россией.

    Напомним, как сообщалось ранее, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудит со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль ситуацию в Сирии, на Украине, борьбу с международным терроризмом во время ее визита в Москву 19-20 апреля. 

    Автор: Тимур Румянцев
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