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Экономика
«Мы наклонились завязать шнурки»: в Минсельхозе ответили на попытки Европы «поставить Россию на колени»
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    «Мы наклонились завязать шнурки»: в Минсельхозе ответили на попытки Европы «поставить Россию на колени»

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    «Мы наклонились завязать шнурки»: в Минсельхозе ответили на попытки Европы «поставить Россию на колени»

    Пекин, 18 апреля. Санкции западных стран не обрушили экономику России, а только дали ей стимул для развития. Об этом в среду заявил заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко на встрече с китайскими предпринимателями в Пекине.

    «Мы воспряли духом, и, если американцам и европейцам показалось, что мы упали на колени, то на самом деле мы наклонились, чтобы потуже завязать шнурки на кроссовках и рвануть вперед с новой скоростью», — отметил он.

    По его словам, с 2014 года программа импортозамещения составила 22 млрд долларов, что позволило нарастить не только объемы продукции внутреннего потребления, но и экспорт товаров. Таким образом, считает замминистра, санкции указали на слабые места российской экономики и дали стимул для развития соответствующих направлений.

    Напомним, что США в апреле расширили список антироссийских санкций, включив в него новые имена и наименований компаний. Россия в ответ заявила о подготовке ответных мер против американских граждан. Ожидается, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении в мае.           

    Автор: Антон Соколов
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