МИД РФ призвал россиян избегать мест массового скопления людей в Ереване

Москва, 18 апреля. Министерство иностранных дел России призвало россиян избегать мест массового скопления людей в столице Армении. Об этом сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

«Армения — 18 апреля продолжаются протестные акции оппозиции в городе Ереване; протестующие перекрыли улицы у площади Франции; рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении ведомства.

#Армения – 18.04 продолжаются протестные акции оппозиции в г.Ереван; протестующие перекрыли улицы у пл.Франции; рекомендуется избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/cdp4K07UFp — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) April 18, 2018

Напомним, 14 апреля в Ереване начались акции протеста, организованные лидером оппозиции, депутатом парламента Армении Николой Пашиняном. Сторонники оппозиции уже несколько дней продолжают акции протеста против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром.