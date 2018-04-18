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МИД РФ призвал россиян избегать мест массового скопления людей в Ереване
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    МИД РФ призвал россиян избегать мест массового скопления людей в Ереване

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    МИД РФ призвал россиян избегать мест массового скопления людей в Ереване

    Москва, 18 апреля. Министерство иностранных дел России призвало россиян избегать мест массового скопления людей в столице Армении. Об этом сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

    «Армения — 18 апреля продолжаются протестные акции оппозиции в городе Ереване; протестующие перекрыли улицы у площади Франции; рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, 14 апреля в Ереване начались акции протеста, организованные лидером оппозиции, депутатом парламента Армении Николой Пашиняном. Сторонники оппозиции уже несколько дней продолжают акции протеста против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром.

    Автор: Григорий Ставриенко
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