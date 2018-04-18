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«Лезть мне в рот не позволю»: Савченко обвинила украинских следователей в пытках
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    «Лезть мне в рот не позволю»: Савченко обвинила украинских следователей в пытках

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    «Лезть мне в рот не позволю»: Савченко обвинила украинских следователей в пытках

    Киев, 18 апреля. Депутат Рады Надежда Савченко, ранее арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, заявила, что будет расценивать принудительное получение ее биологических образцов как физические пытки.

    Надежду Савченко 18 апреля доставили в суд, чтобы взять ее биологические образцы. Украинский парламентарий заявила, что запрещает следователям проводить любые манипуляции в ее отношении.

    «Принудительно отбирать такие образцы я запрещаю. Я заявляю, что любую попытку расцениваю как физические пытки, мне лезть в рот я не позволю», — сказала депутат, пишет «Укринформ».

    Правозащитник Савченко Дмитрий Бугай отметил, что эти действия унижают честь и достоинство депутата. Генпрокуратура Украины подозревает ее в планировании терактов в здании Рады и в правительственном квартале украинской столицы. Савченко арестована до 20 мая.

    Автор: Ирина Селезнева
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