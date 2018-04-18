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Минкультуры РФ просит суд продлить арест режиссеру Серебренникову
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    Минкультуры РФ просит суд продлить арест режиссеру Серебренникову

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    Минкультуры РФ просит суд продлить арест режиссеру Серебренникову

    Москва, 18 апреля. Минкультуры России поддержало предложение Следственного комитета продлить домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову.

    «Мы просим приобщить ходатайство представителей потерпевшей стороны, которые просят продлить меру пресечения Серебренникову, Апфельбаум, Итину и Малобродскому», — пояснил следователь.

    Суд уже изучил ходатайство ведомства и приобщил его к материалам дела, пояснил судья Артур Карпов.

    Напомним, что руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова подозревают в организации хищения государственных средств в размере 68 миллионов рублей. Изначально в рамках дела в СИЗО были помещены бывший бухгалтер основанной Серебренниковым некоммерческой организации «Седьмая студия», затем под домашний арест отправили гендиректора студии и бывшего главу «Гоголь-центра». Сам Кирилл Серебренников также был отправлен под домашний арест.

    Автор: Дима Оленин
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