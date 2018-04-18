Спилберг снимет фильм по комиксам о супергероях

Москва, 18 апреля. Американский кинорежиссер Стивен Спилберг экранизирует комикс про Черного ястреба. Об этом сообщило издание Variety.

Стивен Спилберг и его компания Amblin Entertainment объединятся со студией Warner Bros для того, чтобы создать фильм по комиксам DC про Черного ястреба. Сценарий к будущей киноленте напишет Дэвид Кепп, который работал с американским кинорежиссером над его фильмами «Парк Юрского периода», «Война миров» и другими.

На данный момент остается неизвестным, когда именно Стивен Спилберг приступит к съемкам фильма. Однако у студии есть время, чтобы полностью разработать проект и передать его режиссеру.