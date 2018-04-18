«Лучшая армия» Порошенко дотянула только до 29-го места в списке сильнейших ВС мира

Москва, 18 апреля. Международные эксперты представили рейтинг сильнейших армий мира Global Firepower-2018. Свои позиции в списке улучшили вооруженные силы Южной Кореи и Ирана, а еще Украины — ВСУ переместились с 30-й позиции на 29-ю.

Дееспособность и мощь украинской армии эксперты определили как чуть превосходящие возможности ВС Чехии, но уступающие силе греческой армии.

Отметим, всего в рейтинге 136 стран — первая тройка давно неизменна: сильнейшие армии в мире имеют США, Россия и Китай. Последнее же место в списке, как и год назад, занял Бутан.

При создании рейтинга специалисты провели комплексное исследование, положение страны в списке определяют более 50 факторов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что ВСУ являются «одной из самых эффективных армий». При этом, по его словам, боеспособность украинской армии, ставшей «одной из лучших в Европе», сильно выросла за последние четыре года.