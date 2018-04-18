Путин назвал города РФ, где экологическая проблема стоит наиболее остро

Москва, 18 апреля. Президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива назвал города РФ, где экологическая проблема стоит наиболее остро.

По словам главы государства, наибольшие объемы выбросов в воздух фиксируются в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

«В предыдущие несколько месяцев мы принимали решения о том, что и как должно быть сделано по соблюдению экологических требований. Хорошо известно, что эта проблема в некоторых городах стоит особенно остро», — отметил Путин.

Российский лидер напомнил присутствующим на совещании, что ранее также просил обратить внимание на производства, которые сбрасывают неочищенные стоки в Волгу и Байкал.

Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетным для РФ использование газомоторного топлива, а не электромобилей.