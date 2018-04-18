Меню
Россия
Путин назвал города РФ, где экологическая проблема стоит наиболее остро
Весь мир
Конец эпохи: последнего корги королевы Елизаветы усыпили в Лондоне
Следующая новость
Загрузка...

    Путин назвал города РФ, где экологическая проблема стоит наиболее остро

    44

    Путин назвал города РФ, где экологическая проблема стоит наиболее остро

    Москва, 18 апреля. Президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива назвал города РФ, где экологическая проблема стоит наиболее остро.

    По словам главы государства, наибольшие объемы выбросов в воздух фиксируются в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

    «В предыдущие несколько месяцев мы принимали решения о том, что и как должно быть сделано по соблюдению экологических требований. Хорошо известно, что эта проблема в некоторых городах стоит особенно остро», — отметил Путин.

    Российский лидер напомнил присутствующим на совещании, что ранее также просил обратить внимание на производства, которые сбрасывают неочищенные стоки в Волгу и Байкал.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетным для РФ использование газомоторного топлива, а не электромобилей.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    445
    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    13:54   18 Апреля 2018
    14310
    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    12:53   18 Апреля 2018
    841
    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    12:34   18 Апреля 2018
    1151