Путин призвал кабмин контролировать оказание помощи пострадавшим от паводков и пожаров

Москва, 18 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров контролировать вопрос оказания помощи пострадавшим в результате паводков и природных пожаров. Об этом глава российского государства заявил в ходе совещания с членами кабмина.

Российский лидер призвал премьер-министра Дмитрия Медведева держать процесс под контролем.

«Дмитрий Анатольевич (Медведев), я прошу правительство держать это под контролем», — сказал Путин.

Глава российского правительства ответил, что обязательно это будет выполняться.

Российский президент обратился к премьер-министру после доклада министра чрезвычайных ситуаций РФ Владимира Пучкова о работе по защите от паводков и природных пожаров.

Путин обратил внимание на то, что МЧС не единственное ведомство, которое курирует помощь пострадавшим, но активно включено в эту работу.