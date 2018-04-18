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Путин призвал кабмин контролировать оказание помощи пострадавшим от паводков и пожаров
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    Путин призвал кабмин контролировать оказание помощи пострадавшим от паводков и пожаров

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    Путин призвал кабмин контролировать оказание помощи пострадавшим от паводков и пожаров

    Москва, 18 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров контролировать вопрос оказания помощи пострадавшим в результате паводков и природных пожаров. Об этом глава российского государства заявил в ходе совещания с членами кабмина.

    Российский лидер призвал премьер-министра Дмитрия Медведева держать процесс под контролем.

    «Дмитрий Анатольевич (Медведев), я прошу правительство держать это под контролем», — сказал Путин.

    Глава российского правительства ответил, что обязательно это будет выполняться.

    Российский президент обратился к премьер-министру после доклада министра чрезвычайных ситуаций РФ Владимира Пучкова о работе по защите от паводков и природных пожаров.

    Путин обратил внимание на то, что МЧС не единственное ведомство, которое курирует помощь пострадавшим, но активно включено в эту работу.

    Автор: Дана Балан
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