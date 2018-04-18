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ОЗХО отказалась публично отвечать на критику расследования по делу Скрипаля
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    ОЗХО отказалась публично отвечать на критику расследования по делу Скрипаля

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    ОЗХО отказалась публично отвечать на критику расследования по делу Скрипаля

    Гаага, 18 апреля. ОЗХО не будет публично отвечать на заявления, в которых критикуется работа организации, заявил ее глава Ахмет Узюмджю.

    В штаб-квартире ОЗХО проходит внеочередное заседание Исполкома организации по инциденту в британском Солсбери.

    «Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы обратить внимание на политику секретариата относительно публичных заявлений, сделанных странами — членами организации. Секретариат не будет публично отвечать на такие заявления, даже если в них содержится критика работы ОЗХО», — сказал Ахмет Узюмджю.

    Ранее российская делегация в ОЗХО заявила, что Сергея и Юлию Скрипалей могли ввести в искусственную кому, чтобы манипулировать со следствием.

    Британия не предоставила консульский доступ к российским гражданам, неоднократно отмечал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. Сенатор Константин Косачев считает, что выводы ОЗХО по инциденту в Солсбери говорят о непрозрачной работе экспертов. 

    Автор: Ирина Селезнева
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