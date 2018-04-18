Бронированный лимузин из президентского автопарка выставлен на продажу

Москва, 18 апреля. Бронированный лимузин Mercedes-Benz Pullman из гаража президента России выставлен на продажу за 8,5 миллиона рублей. Объявление о продаже автомобиля размещено на портале «Аuto.Ru».

В объявлении отмечается, что автомобиль, на котором передвигался президент России Владимир Путин, находится в частной коллекции. Пробег автомобиля составляет 88 тысяч километров.

«Автомобиль специального назначения использовался в кремлевском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и не официальные встречи», — говорится в объявлении.

Данный автомобиль использовался для передвижения президента в командировках на территории России. Лимузин оснащен автоматической коробкой передач и двигателем объемом 5,8 литра, мощность которого составляет 367 лошадиных сил.

Стоит отметить, что после инаугурации президент России, вероятнее всего, будет пользоваться новым отечественным автомобилем проекта «Кортеж». По предварительным данным, в 2018 году планируется выпуск 70 экземпляров автомобилей проекта «Кортеж», передает издание «Дни.ру».