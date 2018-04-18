Меню
Технологии
Бронированный лимузин из президентского автопарка выставлен на продажу
Новости Сирии
Высокопоставленный командир ИГ уничтожен на границе Сирии и Ирака
Следующая новость
Загрузка...

    Бронированный лимузин из президентского автопарка выставлен на продажу

    46

    Бронированный лимузин из президентского автопарка выставлен на продажу

    Москва, 18 апреля. Бронированный лимузин Mercedes-Benz Pullman из гаража президента России выставлен на продажу за 8,5 миллиона рублей. Объявление о продаже автомобиля размещено на портале «Аuto.Ru».

    В объявлении отмечается, что автомобиль, на котором передвигался президент России Владимир Путин, находится в частной коллекции. Пробег автомобиля составляет 88 тысяч километров.

    «Автомобиль специального назначения использовался в кремлевском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и не официальные встречи», — говорится в объявлении.

    Данный автомобиль использовался для передвижения президента в командировках на территории России. Лимузин оснащен автоматической коробкой передач и двигателем объемом 5,8 литра, мощность которого составляет 367 лошадиных сил.

    Стоит отметить, что после инаугурации президент России, вероятнее всего, будет пользоваться новым отечественным автомобилем проекта «Кортеж». По предварительным данным, в 2018 году планируется выпуск 70 экземпляров автомобилей проекта «Кортеж», передает издание «Дни.ру».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    445
    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    13:54   18 Апреля 2018
    14310
    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    12:53   18 Апреля 2018
    841
    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    12:34   18 Апреля 2018
    1151