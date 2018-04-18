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Песков рассказал, когда Путин пересядет на лимузин проекта «Кортеж»
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    Песков рассказал, когда Путин пересядет на лимузин проекта «Кортеж»

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    Песков рассказал, когда Путин пересядет на лимузин проекта «Кортеж»

    Москва, 18 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что новый российский представительский автомобиль, созданный по проекту «Кортеж», будут использовать в повседневном графике Владимира Путина после его вступления в должность.

    Еще не решено, будет ли использоваться авто на церемонии инаугурации 7 мая. Как пояснил Песков в комментарии газете «Известия», автомобиль будет постепенно входить в рабочий график президента и использоваться на мероприятиях с участием Путина.

    Министр промышленности и торговли Денис Мантуров также добавил, что модельный ряд проекта «Кортеж» будет подготовлен к дате инаугурации главы государства.

    Напомним, что проект «Кортеж» реализуется по поручению Владимира Путина с 2012 года. В разработке принимали участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ. В модельный ряд «Кортежа» вошли авто четырех классов: седан, внедорожник, минивэн, лимузин.

    Автор: Дима Оленин
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