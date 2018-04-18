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Эксперт об антироссийских санкциях: В американской элите произошел серьезный раскол
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    Эксперт об антироссийских санкциях: В американской элите произошел серьезный раскол

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    Эксперт: В американской элите произошел серьезный раскол

    Москва, 18 апреля. Изменение планов по введению очередных антироссийских санкций свидетельствует о принципиальном раздоре внутри правящих кругов США.

    Об этом Федеральному агентству новостей заявил известный российский политолог, директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин.  

    «Метания американских властей в отношении то введения, то невведения санкций в очередной раз свидетельствуют о серьезном расколе американской элиты, — считает политолог. — Либералы из Демократической партии пытаются взять реванш за свое поражение, фактически реализуя все свои основные программные задачи на практике, обостряя отношения с Россией, нагнетая международную обстановку, вводя санкции».  

    По мнению эксперта, «все это является следствием потери глобального либерального доминирования, стремлением вывести мир из равновесия в качестве альтернативы глобализации по принципу: если мир не будет либерально-глобальным, то пусть погрузится в хаос.

    Эксперт: В американской элите произошел серьезный раскол

    Дональд Трамп же пытается, по мнению эксперта ФАН, реализовать свою программу, в которой для него сильная Америка является главной задачей, а продвижение либерализма в глобальном масштабе за счет интересов США его не волнует».  

    «Это противоположный либеральному вектор, отсюда такой диссонанс и неразбериха в действиях американских властей. Ведь на стороне либералов пока что большинство американского истеблишмента, а у Трампа толком нет даже своей команды», — подытожил член Изборского клуба. 

    Напомним, что объявленного еще 16 апреля 2018 года введения нового пакета антироссийских санкций США не произошло. Разъяснения появились 18 апреля. Посольство РФ в Вашингтоне получило уведомление администрации президента США о том, что американские власти в ближайшее время не планируют вводить новые санкции против нашей страны.

    Предыдущий пакет санкций был объявлен 6 апреля. 

    Автор: Наталья Макеева
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