Крупнейший морской перевозчик откажется от контрактов с Россией из-за санкций США 

Неаполь, 18 апреля. Один из крупнейших в мире операторов транспортных контейнерных перевозок — итальянская Mediterranean Shipping Company (MSC) объявила, что не будет работать с российскими компаниями, попавшими под санкции США. В настоящее время руководство компании «пересматривает текущие деловые отношения».

Поводом для заявления MSC стал очередные санкции со стороны США, введенные против России за «злонамеренные действия по всему миру». Опасаясь попасть под вторичные санкции из-за работы с российскими контрагентами, MSC вводит ограничения на сотрудничество с компаниями из РФ.