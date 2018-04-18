Украинский интернет-магазин уличили в торговле российскими танками

Киев, 18 апреля. Украинский интернет-магазин «Розетка» под давлением общественности решил убрать с продажи модели российских танков и другой военной техники «страны-агрессора». Об этом в среду заявил бывший украинский силовик Роман Годунко, который некогда воевал в Донбассе.

«Украинским детям предлагали-то играть моделями российских танков. На упаковке ярко обозначили и страну-производителя. Товар, конечно же, поставляемый из РФ. Да и компания производитель имеет красноречивое название «Звезда», — рассказал он, выступая в эфире телеканала «Магнолия ТВ».

В пресс-службе интернет-магазина заявили, что товар уже снят с продажи, а менеджер, ответственный за появление российских игрушечных танков на Украине, понесет наказание.

Напомним, что украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в вооруженный конфликт в Донбассе. Москва же настойчиво опровергает все эти обвинения, утверждая, что не имеет никакого отношения к внутриукраинскому кризису, а все попытки Киева возложить на нее ответственность являются стремлением отвлечь внимание общественности от внутренних проблем страны.