Курц после разговора с Меркель о Сирии призвал не допустить эскалации между США и Россией

Москва, 18 апреля. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал мировое сообщество делать все, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации в Сирии, а также не допустить нарастания напряженности между США и Россией.

Об этом после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Курц написал в свроем микроблоге в Twitter.

«Только что обсудил с канцлером Меркель ситуацию в Сирии. Мы едины в том, что военного решения конфликта быть не может. Мы должны делать все, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, прежде всего между США и Россией, и продвигать дипломатический мирный процесс», — подчеркнул Курц.

Напомним, ситуация в Сирии обострилась после того, как в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удар по гражданским и военным объектам в Сирии. По данным Минобороны РФ, всего по САР было выпущено более 100 ракет. 71 сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в САР, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Российский лидер подчеркнул, что удар по Сирии является помощью террористам, а также может спровоцировать новую волну беженцев.