Шутка, ставшая искусством: в Петербурге вручили премию им. Сергея Курёхина. ФАН-ТВ

Современное в классическом. Большой драматический театр Санкт-Петербурга принимает Премию Сергея Курёхина 2018. Девять номинаций. И совсем скоро мы узнаем имена лучших из лучших.

«Это возможность пообщаться, возможность показать себя кураторам, директорам музеев, войти в каталог, потому что этот каталог мы обычно рассылаем по всем музеям, институциям во всем мире. Поэтому это очень хороший промоушен», — считает руководитель Центра им. Сергея Курёхина Анастасия Курёхина.

«Для меня премия Сергея Курёхина — это впервые, поскольку я открыла для себя это имя совсем недавно. Так как я являюсь студенткой киношколы, я надеюсь здесь встретить единомышленников и, наверное, пропитаться, какой-то атмосферой творчества», — делится мыслями зритель Ольга Арзамасцева.

На церемонии награждения состоялся показ балета «Воробьиное озеро» на музыку Сергея Курёхина. Хореографом постановки выступил Максим Севагин.

«На сюжет этот меня, собственно, вдохновил Сергей Курехин названием своего произведения «Воробьиная оратория». Отталкиваясь от названия, я придумал главного героя – Воробья», — рассказывает хореограф-постановщик.

Вся церемония проходила на фоне театрализованных представлений. Будущие обладатели премии и другие деятели искусства выходили на сцену непосредственно во время игры. На почетную награду претендовали авторы «лучшего произведения визуального искусства», исполнители, работающие в стиле «электро-механика», организаторы «фестивалей современного творчества», всего — около сотни участников в разных номинациях.

«Я совсем не ожидала, получить эту премию. Это очень большая честь для меня, — делится впечатлениями художник Алена Терешко. — Проект начинался как шутка. Переписать картину Репина с точки зрения модели, по-моему, это достаточно глупая затея…, ну такая, во всяком случае, явно несерьезная».

Напомним, это была девятая премия Сергея Курёхина, которая представляет собой плацдарм, для талантливых художников, при помощи своих проектов рассказывающих о жизни.