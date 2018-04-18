«Опыт утираться у вас богатый»: в РФ напомнили поляку об операции «Консервы», с которой началась Вторая мировая

Обсуждая в студии программы «Время покажет» на Первом канале очередную попытку сорвать приезд экспертов Организации по запрещению химоружия в Думу, польский журналист Якуб Корейба заявил, что в этом виновата Россия.

«Я лично не знаю, Россия или нет мешает экспертам ОЗХО, но главное, чтобы большинство демократического мира думало, что это вы. Потому что никто вас туда не приглашал. Вы ввязались в войну в Сирии по собственной инициативе», — заявил Якуб Корейба, имеющий, между прочим, степень кандидата политических наук.

«Единственные, кого приглашали, кстати говоря, это мы. И мы – единственная страна, которая получила разрешение своего парламента», — напомнил поляку Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций.

Политолог также поинтересовался у поляка, кто именно ударил «Томагавками» по Сирии со стороны Красного моря 14 апреля, чтобы помешать экспертам ОЗХО расследовать якобы имевший место быть инцидент с применением химоружия в Думе.

«Я знаю, что вы виноваты», — не унимался Корейба.

«Почитайте Twitter Эммануэля Макрона, он говорит, кто это сделал. Он говорит, что это сделали Франция, Великобритания и США», — посоветовал поляку Абзалов.

«Это неважно. Важно, что вы эту войну проигрываете. И еще есть время, чтобы оттуда выйти на более или менее приемлемых для вас условиях. Если не выйдете сейчас, вам будет только хуже», — перешел на прямые угрозы Якуб Корейба.

Тогда в разговор вмешался политолог Дмитрий Соин.

«Сегодня мы видим геббельсовскую пропаганду. Этот поляк, который прекрасно знает об инциденте в Гляйвице, с которого началась Вторая мировая война, знает, что операцию «Консервы» снова нам втюхивают. И он, нагло ухмыляясь, говорит: «Неважно, что там было, важно, что это не нравится США, и вы проиграли, и вы в параллельном мире». Это неправда, потому что вы утретесь еще», — заметил Соин.