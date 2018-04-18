Мантуров объяснил, почему РФ не будет вводить запрет на поставки титана в США

Москва, 18 апреля. Российские власти не планируют запрещать поставки титана в США в ответ на санкции против РФ. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает «Россия 24».

Запрет поставок титана в США негативно повлияет на работу российских компаний, поэтому Москва не будет принимать соответствующее решение.

«Поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании «ВСМПО-Ависма» и совместного российско-американского предприятия, которое размещено в Свердловской области. Зачем принимать решения, которые отрицательно отразятся на наших производителях?» — объяснил Денис Мантуров.

Ранее в Boeing сообщили, что следят за ситуацией с разрабатываемом в РФ законопроекте-ответе на санкции США. Речь шла о прекращении поставок титана, который необходим для строительства самолетов крупнейшей американской компании, а также о других секторальных санкциях.