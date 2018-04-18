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Мантуров объяснил, кто пострадает в США от санкций против России
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    Мантуров объяснил, кто пострадает в США от санкций против России

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    Мантуров объяснил, кто пострадает в США от санкций против России

    Москва, 18 апреля. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что от санкций США против нашей страны пострадают, в первую очередь, американские потребители. По его словам, примером тому является рост цен на алюминий, который отражается на потребителях.

    «Мы не будем уподобляться тем методам, которые применяются американскими торговыми и экономическими партнерами, поскольку коллеги, по-моему, не задумываются о том, какие, в том числе экономические, последствия будут отражаться на потребителях в США», — отметил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

    Минфин США подготавливает новые антироссийские санкции. В частности, эти ограничения коснутся компаний, которые якобы занимались поставкой технологий по производству химоружия в Сирию.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поправки к законопроекту об ответных мерах на санкции будут подготовлены к 3 мая.

    Автор: Тимур Румянцев
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