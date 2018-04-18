Фанат напал на Лану Дель Рей после концерта в Бельгии

Москва, 18 апреля. После концерта в Бельгии на американскую певицу Лану Дель Рей напал фанат.

Как сообщает Daily Mail, один из посетителей концерта в Антверпене забрался на ограждение возле сцены и спрыгнул на артистку, когда она уходила за кулисы. В результате такой «атаки» Лана Дель Рей упала на пол, охранники быстро помогли певице подняться и увели ее в безопасное место.

В социальных сетях поклонники Ланы Дель Рей продолжают беспокоиться о состоянии артистки после нападения. Сама певица и ее представители произошедшее пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что американская певица Лана Дель Рей после обвинений в плагиате намерена судиться с британской группой Radiohead.