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Авиакомпании-лоукостеры заинтересовались «стоячими местами» для самолетов
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    Авиакомпании-лоукостеры заинтересовались «стоячими местами» для самолетов

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    Авиакомпании-лоукостеры заинтересовались «стоячими местами» для самолетов

    Гамбург, 18 апреля. Новое поколение «стоячих мест» для пассажиров авиалайнеров представила итальянская компания Aviainteriors Group на международной выставке 2018 Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. Несмотря на то, что первое поколение «стоячих кресел» для самолетов было встречено публикой и авиакомпаниями крайне прохладно, итальянцы уверены, что у их продукции большое будущее.

    Представленные на выставке «сиденья» — или, скорее, спинки для стояния — были представлены на выставке в ярком желто-синем оформлении, что, как утверждает Telegraph, явный намек для ирландской Ryanair. «Стоячие кресла» крепятся на жестко фиксированных вертикальных стойках, снабжены подлокотниками и при этом в два раза легче обычных кресел и позволяют повысить пассажировместимость самолета как минимум на 20%.

    На данный момент новинкой заинтересовались в ирландском лоукостере Ryanair, а также представители колумбийской компании VivaColumbia.

    Автор: Валентин Меликов
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