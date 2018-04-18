Авиакомпании-лоукостеры заинтересовались «стоячими местами» для самолетов

Гамбург, 18 апреля. Новое поколение «стоячих мест» для пассажиров авиалайнеров представила итальянская компания Aviainteriors Group на международной выставке 2018 Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. Несмотря на то, что первое поколение «стоячих кресел» для самолетов было встречено публикой и авиакомпаниями крайне прохладно, итальянцы уверены, что у их продукции большое будущее.

Представленные на выставке «сиденья» — или, скорее, спинки для стояния — были представлены на выставке в ярком желто-синем оформлении, что, как утверждает Telegraph, явный намек для ирландской Ryanair. «Стоячие кресла» крепятся на жестко фиксированных вертикальных стойках, снабжены подлокотниками и при этом в два раза легче обычных кресел и позволяют повысить пассажировместимость самолета как минимум на 20%.

It’s baaaaaack! The AvioInteriors Skyrider saddle seat is returning to #AIX18 after its controversial reception. Will the fact that 28” is normal on low-cost carriers mean that a 23” squat for a (very) short flight seems more #PaxEx palatable? #avgeek pic.twitter.com/zLylr91NiT — John Walton (@thatjohn) April 10, 2018

На данный момент новинкой заинтересовались в ирландском лоукостере Ryanair, а также представители колумбийской компании VivaColumbia.