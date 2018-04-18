«Наша тележенька лучше всех» против реальной угрозы терактов: глава РКН объяснил блокировку Telegram

Скандал вокруг блокировки мессенджера Telegram продолжает развиваться, захватывая порой даже добросовестные ресурсы. Но руководитель Роскомнадзора Александр Жаров уверен, что жесткие действия его ведомства оправданы — либеральную мантру, что мол «наша любимая «тележенька» лучше всех, и мы хотим работать только в ней», стократ перевешивает реальная террористическая угроза. ФСБ неоднократно сообщала, что мессенджером Telegram пользуются в том числе террористы, как для вербовки новых членов, так и для координации своих действий, напомнил Жаров. С позицией главы Роскомнадзора согласны многие эксперты.

Мониторинг спецслужбами чатов любой соцсети или мессенджера абсолютно необходим в первую очередь для выявления потенциальных террористов и их вербовщиков, а также для предотвращения терактов, уверен военный эксперт, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин. Политолог напомнил, что американские спецслужбы так и делают, тщательно мониторя ресурсы, серверы которых находятся на территории Соединенных Штатов.

«Вся вина в сложившейся ситуации исключительно на владельце Telegram Павле Дурове, — отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Не надо упираться, а надо идти по пути созидания и поиска возможных точек соприкосновения для того, чтобы повысить степень безопасности российского общества в таком очень серьезном деле как противодействие экстремизму и терроризму, что особенно актуально в условиях обострения геополитической ситуации».

Именно поэтому, по словам эксперта, позиция Павла Дурова является абсолютно контрпродуктивной — своими действиями владелец Telegram как будто намеренно пытается подставить российских граждан под возможный удар террористов.

«Такую позицию Дурова никак нельзя приветствовать. А вот действия Роскомнадзора являются абсолютно оправданными. Ведомство просто дает понять, что все — каждый на своем месте — должны делать все от них зависящее, чтобы обезопасить жизнь окружающих. Необходимо максимально снизить опасность пользования соцсетями и мессенджерами, чтобы в них не создавались площадки для подготовки и проведения террористических актов», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Ранее глава РКН Александр Жаров в интервью газете «Известия» на простом примере объяснил суть претензий его ведомства и ФСБ к Павлу Дурову.

«Любой мессенджер можно сравнить с неким доходным домом, — заявил Жаров. — В нем живут люди, занимаются бизнесом, проводят свободное время, общаются. Представим, что в этом доходном доме появляются террористы. Вполне логично, что в этом случае правоохранительные органы обращаются именно к владельцу жилья с просьбой получить доступ в дом и пресечь террористическую угрозу».

Именно с такой просьбой, по словам Жарова, и обратилось ФСБ России к владельцу Telegram Павлу Дурову.

«Но владелец отвечает отказом», — подчеркнул Жаров, посетовав на несговорчивость Дурова и его отказ решить проблему цивилизованно, не доводя ситуацию до блокировки.

Напомним, Роскомнадзор с 16 апреля приступил к блокировке мессенджера Telegram во исполнение соответствующего решения Таганского суда Москвы. На эти меры ведомство вынуждено было пойти после того, как владелец Telegram российский предприниматель Павел Дуров категорически отказался передать ФСБ ключи шифрования, как того требует российское законодательство.